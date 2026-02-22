Kayseri'de düğünde takılan çeyrek altın nedeniyle dikkat çeken bir icra olayı yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre bir kadın, yıllar önce bir yakınının düğününe katılarak çeyrek altın taktı.

Ancak kendi düğününde karşılık göremedi; söz konusu akrabasının ne düğüne katıldığını ne de bir takı gönderdiğini fark etti.

Durumu kişisel bir meseleden hukuki bir sürece taşıyan vatandaş, takılan altının aslında bir "karşılıklılık esasına dayalı hibe" olduğunu savunarak Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.

İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.

İTİRAZ GELMEYİNCE KAZANDI

Hukuki süreçte dikkat çeken en önemli ayrıntı ise karşı tarafın kararı oldu.

Ödeme emrinde yasal sürede itiraz edilmemesi üzerine borç kesinleşmiş oldu ve altın bedeli tahsil edilerek alacaklıya ödendi.

İtiraz edilmesi durumunda konunun mahkemeye taşınabileceği belirtildi; eğer itiraz edilseydi, konu sulh hukuk mahkemesine taşınacak ve "takının hibe mi yoksa borç mu olduğu" tartışılacaktı, mahkeme karar verecekti.