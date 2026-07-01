Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal paylaşım, akademi çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Rektör Alkış yaptığı açıklamada, üniversitedeki atama ve yükseltmeleri kendisine gösterilen sadakate göre gerçekleştirdiğini belirterek, akraba ve yakın çevresine yönelik kurumsal görevlendirmelerini savundu. Kamuoyunda ve basında yer alan iddialara yanıt veren Alkış, muhalif idari ve akademik personele yönelik kurumsal tasarruflarını da paylaştı.

AKRABA ATAMALARINA 'İNANÇ' KILIFI

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Rektör Abdurrahim Alkış, yaptığı paylaşımda kız kardeşinin kızı Gülizar Artuç’u İlahiyat Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi kadrosuna atadığını, amcasının oğlu Emrullah Alkış’ı müftülükten üniversiteye naklen geçirerek fakülte sekreterliği ve ardından genel sekreter yardımcılığı görevlerine getirdiğini açıkladı.

Yakın dostu Mesut Bayram’ı ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaparken üniversiteye geçirerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Müşaviri olarak görevlendirdiğini ifade etti. Bu atamaları inanç esasları doğrultusunda akrabaya sahip çıkma sorumluluğu ve rektörlük yetkisi olarak nitelendiren Alkış, yapılan uygulamaları eleştirenlere tepki gösterdi.

Alkış, "Tabii bu fitneyi yayanlar inançsız oldukları için, akrabaya sahip çıkmanın, yakın çevresine destek olmanın ve güvendiğin insanları yönetici pozisyona getirip bihakkın görev yapmalarını sağlamanın bizim inancımız gereği olduğunu bilmezler. Bu fitneciler, Cuma namazlarına gitmedikleri için her Cuma günü akrabaya yardım etmenin inancımız gereği olduğunu bilemezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek ve onları güzel yerlere getirmek benim inancım gereğidir ve Rektörlük hakkımdır" ifadelerini kullandı.

KADROLARA ATANACAK İSİMLERİ ÖNCEDEN AÇIKLADI

Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi ilanlarına ilişkin başvuru ve jüri değerlendirme süreçleri henüz tamamlanmadan atanacak beş ismi önceden duyuran Alkış, bu kişileri kendisine sadakatle bağlı isimler olarak tanımladı.

Henüz aday dosyaları incelenmeden hangi kadroya kimin geleceğini tek tek açıklayan Alkış, bu tasarrufun kendi güvenine mazhar olan kişilere yönelik bir hak olduğunu öne sürdü.

MUHALİF MEDYAYI HEDEF ALDI

Üniversitedeki yönetimsel iradesine karşı çıkan personeli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Metin Topçuoğlu ile görüşerek kurumdan uzaklaştırdığını belirten Rektör Alkış, kurduğu düzene karşı çıkanların takipçisi olacağını ifade etti. Açıklamasında kendisi hakkındaki iddiaları haberleştiren Sözcü, Oda TV, Halk TV ve Yeniçağ gibi medya kuruluşlarını hedef alan Alkış, bu yayın organlarını takip eden kesimlere ve söz konusu haberlere yönelik sert eleştirilerde bulundu.