Son dönemde artan akran zorbalığına ilişkin İstanbul'dan dikkat çeken bir yargı kararı çıktı.
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir aile mahkemesi, akranına şiddet uygulayan 18 yaşından küçük bir çocuk hakkında emsal niteliğinde tedbir kararı verdi.
NTV'de yer alan habere göre, akranına şiddet uygulayan çocuğun, okul saatleri dışında evden dışarı çıkmamasına ve mağdurdan 500 metre uzak durmasına hükmedildi.
Bu kapsamda akranına şiddet uygulayan çocuğa elektronik kelepçe takıldı.
2 AY UYGULANACAK
Söz konusu karar, 2 ay süreyle geçerli olacak ve çocuğun tedbirlere aykırı davranması durumunda zorlama hapsi uygulanacak.
Mahkeme, asıl olanın zanlıyı cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmak ve ıslah etmek olduğuna hükmetti.
Mahkeme, çocukların suça karışmasının engellenmesinde, tüm kurumların sorumluluğu olduğunu vurguladı.