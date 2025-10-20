Ankara’nın Keçiören ilçesinde, akran zorbalığı sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok’un mezarına bırakılan oyuncakların çalındığı ortaya çıktı. Acılı anne Nazlıcan Aygün, yaşanan hırsızlığa isyan ederek yetkililere seslendi.

ZORBALIK SONRASI GELEN ÖLÜM

Yiğit Cem Altınok, bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki bir duvardan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan incelemelerde, küçük çocuğun düşmeden önce arkadaşları tarafından zorbalığa maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Anne Nazlıcan Aygün, Yeni Ankara’ya yaptığı açıklamada olay anını şöyle anlatmıştı:

“Kamera kayıtlarından izlediğimiz kadarıyla oğlum iki bina arasında frenlerini sıkarak iniyor. İlkinde kimse izlemiyor. Daha sonra oğlum bisikleti yukarı çıkarıyor. O sırada arkadaşları frenleri çekiyor. Oğlum düşene kadar izliyorlar.”

“OĞLUM ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ”

Acılı anne, yaşananları “kaza” olarak nitelendirmeyi reddederek şu sözlerle adalet çağrısında bulundu:

“Suça sürüklenen çocuk kavramını kabul etmiyorum. Benim oğlum kimsenin canına, malına kastetmedi. Herkes çocuğunu eğitseydi, bugün oğlum yaşıyor olurdu. Oğlum ölmedi, öldürüldü.”

MEZARINDAKİ OYUNCAKLAR DA ÇALINDI

Anne Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun mezarına bırakılan oyuncakların ve eşyaların çalındığını açıkladı.

“Oğlumu cinayetten dolayı kaybettim ve mezarındaki eşyaları iki kere çaldılar. Bugün de oyuncaklarını çalmışlar. Lütfen gereğini yapın! Mezar hırsızları var!” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

ADALET İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Nazlıcan Aygün, oğlu için adalet mücadelesini sürdürürken change.org üzerinden “#YiğitCemİçinAdalet” başlığıyla imza kampanyası başlattı. Kısa sürede binlerce kişi kampanyaya destek verdi.

Olay, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar küçük Yiğit Cem’in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.