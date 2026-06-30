İlk etapta 16 emekli asker, sekiz farklı yatılı okulda görev yapacak. Yetkililer, uygulamanın olumlu sonuç vermesi halinde önümüzdeki yıldan itibaren ülke genelindeki 58 yatılı okula yaygınlaştırılacağını açıkladı.

PİLOT UYGULAMADA ZORBALIK VAKASI GÖRÜLMEDİ

Malezya Halkın Güven Fonu (MARA) Başkanı Asyraf Wajdi Dusuki, kararın daha önce iki okulda yürütülen pilot uygulamanın ardından alındığını belirtti. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, pilot programın uygulandığı okullarda disiplinin belirgin şekilde iyileştiği ve zorbalık vakasının yaşanmadığı tespit edildi.

Emekli askerler yalnızca güvenliği sağlamakla görevli olmayacak. Aynı zamanda öğrencilerin günlük yaşamını takip edecek, disiplin süreçlerine destek verecek ve karakter gelişimine yönelik rehberlik faaliyetlerinde de yer alacak. Yetkililer, öğretmenlerin üzerindeki yükün de bu sayede azalacağını ifade ediyor.

ART ARDA GELEN VAKALAR HAREKETE GEÇİRDİ

Kararın alınmasında son dönemde yaşanan zorbalık olayları etkili oldu. Son olarak Johor eyaletindeki bir yatılı okulda 14 yaşındaki bir öğrencinin zorbalığa maruz kaldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından altı öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılırken, yetkililer zorbalığa karşı "sıfır tolerans" politikası uygulanacağını duyurdu.

Malezya yönetimi, zorbalıkla mücadele kapsamında yalnızca eski asker görevlendirmekle yetinmiyor. Ülkede yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, ciddi zorbalık vakaları için özel bir inceleme kurulu oluşturuldu. Bazı durumlarda zorbalık yapan öğrencilerin aileleri de hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalabilecek.