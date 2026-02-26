Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgadan kaçmaya çalışan bir kişi, karşı gruptakiler tarafından sokak ortasında yakalandı. Kalabalık grup, etrafını sardıkları kişiye tekme, tokat ve bıçakla acımasızca saldırdı.
ŞİDDETİ KAYDA ALDILAR
Saldırganlar, sokaktaki şiddetin ardından yaralı kişiyi zorla bir eve götürdü. Şüpheliler, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan mağdura evin içinde de şiddet uygulamaya devam etti. Çevredeki vatandaşlar, sokakta yaşanan korkunç darp anlarını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALDI
Şiddet görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoların infial yaratmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri ve mağduru tespit etmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Emniyet şimdi olayın yaşandığı bölgede saldırganları arıyor.