Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in batısı ve Kuzey Ege’de bu akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara’nın güneyinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren aynı yönlerden esecek fırtınanın öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi bekleniyor.