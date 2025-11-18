Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in batısı ve Kuzey Ege’de bu akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Marmara’nın güneyinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren aynı yönlerden esecek fırtınanın öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi bekleniyor.
📆18 Kasım 2025 Salı
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.