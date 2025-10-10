Atın ve gümüş haftalardır süren sert yükselişlerine ara verdi. Çarşamba günü 4 bin 59 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla, altında düşüşler meydana geldi.

İsrail ve Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın arabuluculuğuyla Gazze'de ateşkes anlamasına varması, Orta Doğu'da tansiyonu düşürdü.

Ons altın bu akşam 3 bin 942 dolar seviyesine kadar sert geri çekilme yaşadı. Ons altın, dünkü rekorunun ardından 117 dolar birden kayıp verdi. Ons altın sabah seansında ise 08.05'te 3 bin 970 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram altın bu gece 5 bin 290 liraya kadar geriledi. Dün 5 bin 456 dolara yükselerek rekor kıran gram altın, ateşkes anlaşmasının ardından saatler içinde 166 lira kaybettirdi. Gram altın bugün sabah seansında ise 08.05'te 5 bin 337 lirada bulunuyor.

Kapalı Çarşı'da ise fiyat farkı devam ediyor. Gram altın kapalı çarşıda 5 bin 668 lirada bulunuyor. İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

G Ü M Ü Ş TE SERT D Ü Ş Ü Ş

Ateşkes anlaşması gümüş fiyatlarını da etkiledi. Dün 51,52 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons gümüş, 46,68 seviyesine geriledi. Bugün sabah seansında 49,54 dolarda bulunuyor.

Gram gümüş dün 68,82 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Akşam seansında ise ons gümüşteki düşüşün etkisiyle aşağı yönlü eğilimler yaşıyor. Gram gümüş akşam 65,43 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansında ise 66,48 liraya geriledi.

DOLAR ENDEKS İ Y Ü KSEL İŞ E GE Ç T İ

Ateş anlaşması dolar endeksi tarafına pozitif yansıdı. Dolar endeksi 98,71 puandan tepki alımı başlatarak 99,54 puana yükseldi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.