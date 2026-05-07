Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta akşam yemeği zehir oldu. Yurtta yemek yiyen en az 77 öğrencinin hastanelik olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Çorum Valiliği, iddiaları doğrulayarak, "5 Mayıs'ta tarihinde, Çorum ili Sungurlu ilçesinde bulunan KYK yurdunda akşam yemeği tüketen öğrencilerde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ortaya çıkmıştır. Söz konusu şikayetler üzerine öğrenciler, bugün saat 08.10'dan itibaren Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurmaya başlamışlardır.

Bugün saat 17.30 itibarıyla toplam başvuru sayısı 77 olup, bu başvuruların tamamı ayaktan yapılmıştır. 35 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Başvuran öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmış, su numuneleri alınmıştır" ifadelerini kullandı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığının vurgulanırken, "Ayrıca Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yemek numuneleri alınarak analiz edilmek üzere Çorum İl Gıda Kontrol laboratuvar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Süreç ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte olup konuyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.