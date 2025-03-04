Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Erol Karakülah ile kalp krizi geçiren 57 yaşındaki kardeşi Sami Karakülah , 2 saat arayla yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Ortaköy ilçesinde kanser tedavisi gören 4 çocuk babası Erol Karakülah, saat 01.00 sıralarında evinde hayatını kaybetti. Olayı duyup ağabeyinin evine giden taksici 3 çocuk babası Sami Karakülah da bir süre sonra kendi evine döndü. Sami Karakülah da saat 03.00 sıralarında kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.
Erol ve Sami Karakülah kardeşler, Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy İlçe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.