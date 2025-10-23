Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Sokarıklı köyü yolu Gölbez Yaylası mevkisinde meydana geldi.

Azmi Çıracı yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı ve yanındaki kardeşleri Salih Çıracı ile Tamer Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Hasan Solak ise gözaltına alındı. Ölen üç kardeşin cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OĞLU DA KAZA YERİNE YAKIN FABRİKADA ÖLMÜŞ

Bu arada, otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın, kaza yaptığı yere yaklaşık 50 metre mesafedeki mobilya atölyesinde çalışan oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16), 17 Ekim’de üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor