AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/261 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesi, 3404 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 2.968,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 8 kat
Kıymeti : 23.744.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Gökçeler Mevkii, 187 Ada 119 Parsel
Yüzölçümü : 1.095,56 m2
Kıymeti : 55.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Gökçekler Mevkii, 187 Ada 191 Parsel
Yüzölçümü : 6.746,08 m2
Kıymeti : 405.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:30
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 202 Ada 54 Parsel
Yüzölçümü : 4.181,04 m2
Kıymeti : 251.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 206 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 184,63 m2
Kıymeti : 23.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:30
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 206 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 1.016,28 m2
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:30
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Harmanlık Mevkii, 206 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 528,71 m2
Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:30
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Akpınar Mahallesi, Dikmen Mevkii, 295 Ada 41 Parsel
Yüzölçümü : 6.412,88 m2
Kıymeti : 256.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:00
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Dereiçi Mevkii, 429 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 145,49 m2
Kıymeti : 14.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:00
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:00
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 460 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 75,76 m2
Kıymeti : 16.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:00
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:00
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Çat Mevkii, 520 Ada 84 Parsel
Yüzölçümü : 324,75 m2
Kıymeti : 19.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:30
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Çat Mevkii, 520 Ada 85 Parsel
Yüzölçümü : 471,55 m2
Kıymeti : 26.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:30
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 13 Cilt, 1236 Sayfa Numaralı, 563 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 30,27 m2
Kıymeti : 6.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:00
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:00
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 563 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 86,32 m2
Kıymeti : 17.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:00
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
