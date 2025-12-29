AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/261 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/261 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesi, 3404 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 2.968,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 8 kat

Kıymeti : 23.744.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Gökçeler Mevkii, 187 Ada 119 Parsel

Yüzölçümü : 1.095,56 m2

Kıymeti : 55.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Gökçekler Mevkii, 187 Ada 191 Parsel

Yüzölçümü : 6.746,08 m2

Kıymeti : 405.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 202 Ada 54 Parsel

Yüzölçümü : 4.181,04 m2

Kıymeti : 251.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 206 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 184,63 m2

Kıymeti : 23.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 206 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 1.016,28 m2

Kıymeti : 110.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, Harmanlık Mevkii, 206 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 528,71 m2

Kıymeti : 65.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Akpınar Mahallesi, Dikmen Mevkii, 295 Ada 41 Parsel

Yüzölçümü : 6.412,88 m2

Kıymeti : 256.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Dereiçi Mevkii, 429 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 145,49 m2

Kıymeti : 14.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:00

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 460 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 75,76 m2

Kıymeti : 16.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:00

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Çat Mevkii, 520 Ada 84 Parsel

Yüzölçümü : 324,75 m2

Kıymeti : 19.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Çat Mevkii, 520 Ada 85 Parsel

Yüzölçümü : 471,55 m2

Kıymeti : 26.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 13 Cilt, 1236 Sayfa Numaralı, 563 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 30,27 m2

Kıymeti : 6.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:00

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 563 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 86,32 m2

Kıymeti : 17.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

