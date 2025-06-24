AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/86 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANTALYA İLİ,AKSEKİ İLÇESİ, HACIİLYAS MAHALLESİ

MEVKİİ : HACIİLYAS

ADA ,PARSEL : 97 ADA, 22 PARSEL

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.708 M2

MALİKLER : HAMZA GÜRAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SAĞLIK BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya İli, Akseki İlçesi, Hacıilyas Mahallesi 97 Ada 22 Parsel sayılı

taşınmazın kamulaştırılması işlemidir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare; zilyedi, cinsi ve niteliği

yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Maliye Hazinesi adına tescili için

mahkememize 2025/86 Esas sayılı davayı açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca, dava konusu taşınmaza ilişkin;

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir,

-Hak sahipleri son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine karar verilecektir,

Hak iddia edenlerin bilgisi ve gereği için ilan olunur. 03.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02246475