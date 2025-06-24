AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/86 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANTALYA İLİ,AKSEKİ İLÇESİ, HACIİLYAS MAHALLESİ
MEVKİİ : HACIİLYAS
ADA ,PARSEL : 97 ADA, 22 PARSEL
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.708 M2
MALİKLER : HAMZA GÜRAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Antalya İli, Akseki İlçesi, Hacıilyas Mahallesi 97 Ada 22 Parsel sayılı
taşınmazın kamulaştırılması işlemidir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare; zilyedi, cinsi ve niteliği
yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Maliye Hazinesi adına tescili için
mahkememize 2025/86 Esas sayılı davayı açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca, dava konusu taşınmaza ilişkin;
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir,
-Hak sahipleri son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine karar verilecektir,
Hak iddia edenlerin bilgisi ve gereği için ilan olunur. 03.06.2025
#ilangovtr Basın no ILN02246475