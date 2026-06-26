Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan çalışma başlattı. Söndürme işlemlerinde iki uçak, iki helikopter, altı arazöz, iki su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisi görev yapıyor. Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları bölgede devam ediyor.