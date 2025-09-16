CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla gündeme gelen ve suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanıp itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın konkordato ilan eden şirketleri hakkında kritik bir gelişme yaşandı.

DURUŞMA KASIM’DA

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Aktaş’a ait Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım AŞ ile Provek İlaç Kimya Sanayi AŞ için daha önce verilen kesin mühlet kararının 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi. Mahkemenin kararına göre, şirketler bu süre boyunca tedbir kararları ve komiser heyetinin gözetimi altında faaliyetlerini sürdürebilecek.

Duruşma 11 Kasım 2025’te yapılacak. Aktaş’ın sahibi olduğu başka bir şirket olan İçkale Taşımacılık için de İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi daha önce 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti. Petrol ve petrol ürünleri taşıyan 3 gemisi bulunan şirketin toplam 2.3 milyar TL borcu bulunuyor; bu borcun 1.4 milyar TL’si bankalara ait.

Belediye ihaleleriyle gündeme gelmişti

Aktaş’a ait Bilginay Temizlik şirketinin konkordato davası ise Ankara’da sürüyor. Şirket ihalelerin yüzde 80’ini kamu ve AKP’li belediyelerden alırken, operasyonlar CHP’li belediyelere yapılmıştı.