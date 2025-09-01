CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e yazılı soru önergesi verdi. “Türkiye’de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan, ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir” diye soran Özel, 7 soruya 15 günlük Anayasal süresi içinde yanıt istedi.

Özel, 19 Mart 2025 tarihinde başlayan Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanına uzanan operasyonları demokrasiyi hedef alan sivil darbe girişimi olarak nitelendirdi. Soruşturma aşamasındaki hukuka aykırı uygulamaları hatırlatan ve 163 gün geçmesine rağmen iddianamenin yazılmamasını eleştiren Özel, şu soruları yöneltti:

İKİ AYRI HUKUK MU VAR

1-İBB soruşturmaları kapsamında 6 avukat, avukatlık fiilleriyle suçlanmış, Adalet Bakanlığı izni olmadan haklarında soruşturma açılmış, gözaltı işlemleri yapılmış, Avukat Mehmet Pehlivan ise tutuklanmıştır. Ancak bir tutukluya gidip 2 milyon dolar talep eden eski AKP MKYK üyesi Avukat Mücahit Birinci hakkında ise Bakanlıktan izin istenmiştir. Bu iki durum arasındaki farkın sebebi nedir? Türkiye’de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı işlem uygulanan, ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?

2- Avukat Mehmet Pehlivan, savcılık tarafından çağrılması üzerine ifade vermeye gitmiş ancak, “kaçma şüphesi” iddiasıyla tutuklanmıştır. Buna karşın yurt dışına kaçarken yakalanan Avukat Mehmet Yıldırım ev hapsine alınmıştır. Kendi ayağıyla adliyeye gelen Mehmet Pehlivan tutuklanırken, Mehmet Yıldırım’ın tutuklanmamasının gerekçesi nedir? Türkiye’de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan, ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?

3- Tüm bu somut vakalar ortadayken, Türkiye’de yargıya güven pek çok araştırmada yüzde 20’nin altına gerilemişken, Adalet Bakanı olarak millete karşı sorumluluk hissediyor musunuz, yaşananlardan rahatsızlık duyuyor musunuz?”

4- Önceki dönem milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu, milletvekiliyken işlediği iddia edilen suçtan dolayı tutukludur. CMK 161’e göre, TBMM üyeleri hakkında görevleri süresince işledikleri suçlarla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılabilir. Buna rağmen Aykut Erdoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürüterek hukukun çiğnenmesine neden sessiz kalıyorsunuz?

134 DOSYA TESLİM EDİLDİ

5- Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarına yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 37, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 97 yolsuzluk dosyası hazırlanmış, tamamı savcılıklara teslim edilmiştir. Ancak İçişleri Bakanlığı bu dosyalara el koymuş, hiçbir soruşturma yürütülmemiştir. Yargı bağımsız ve tarafsız ise AKP’li belediyeler hakkındaki iddialara ilişkin neden İşlem yapılmaktadır?

Savcılar için niye harekete geçilmiyor?

6- Bir savcının faili meçhul cinayetlerin simgesi olan Beyaz Toros fotoğrafı paylaşmasından, tutukluların aileleriyle tehdit edilerek “itirafçı” olmaya zorlanmasına, savcılarla irtibatlı olduğunu söyleyen avukatların tahliye vadettiği tutuklulardan rüşvet istemesinden, “itirafçı” olmayı reddeden tutukluların en uzak cezaevlerine sürülmesine kadar tüm iddiaları belgeleriyle HSK’ya sunduk. Yetkili olmanıza rağmen HSK’yı neden toplantıya çağırmıyorsunuz?

Neden sadece CHP’li belediyeler?

7- Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan, daha sonra itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş; çok sayıda devlet kurumundan ve Trabzon, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu, Elazığ, Isparta başta olmak üzere çok sayıda AKP’li belediyeden ihale almıştır. CHP’li belediyelerden 88 ihale alan bu kişi AKP’li belediyelerden toplam 300 ihale almıştır. Ancak bu kişinin beyanlarıyla soruşturma geçiren, gözaltına alınan ve tutuklananlar sadece CHP’li belediye başkanlarıdır. Eğer Türkiye bir hukuk devletiyse, amaç hukuku işletmekse, bu kişinin ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmamaktadır? Türkiye’de iktidara yakın olana farklı, vatandaşlara farklı uygulanan ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?