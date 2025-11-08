578 sayfalık iddianamede 704 yıl hapsi istenen itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ı, ortakları bir bir terk edip en çok kar eden şirketlerin başına geçti. İş insanları Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz, Aktaş’la ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Hisse paylaşımının yapıldığı öğrenildi. Aktaş’ın aleyhine verdiği ifade üzerine gözaltına alınıp serbest kalan ve yurtdışında olduğu öğrenilen Gürkan Dölekli’nin, Aktaş’la ortak iştirak ve konsorsiyum olan tüm işlerini bitirme kararı aldığı ortaya çıktı.

Aktaş’ın tahliye olabilmek için kendi ortakları aleyhine ifade vermesinin huzursuzluk yarattığı öğrenildi.

DÖLEKLİ BAŞKAN OLDU

Aktaş, arazisi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yap-işlet-devret modeliyle kiralanan TEM otoyolundaki akaryakıt istasyonunda Nurettin Cengiz ve Gürkan Dölekli ile ortaktı. Aktaş tutuklanınca, Güven Elif Otoyol A.Ş.’ye Gürkan Dölekli yönetim kurulu başkanı yapıldı, Aktaş’ın adı resmi kayıtlardan silindi.

CENGİZ AİLESİNDEN

Aktaş’ın bir başka karlı şirketi Perla Denizcilik, Baki Nugay, Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz tarafından kuruldu. Gemilerle Kıbrıs başta olmak üzere uluslararası akaryakıt taşımacılığı yapıyor.

Aktaş tutuklanınca, 3 Nisan 2025’te yönetim değişti ve Gürkan Dölekli yönetim kurulu başkanı oldu. İş insanı Gürkan Dölekli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le Londra’da yediği yemekle gündeme gelmişti. Şimşek açıklamasında “O sırada Hazine Bakanı değildim” demişti. Burada dikkat çeken isim ise Nurettin Cengiz oldu. Nurettin Cengiz, iktidara yakın Mehmet Cengiz’in de mensup olduğu Cengiz ailesinden.

Aktaş tutuklandıktan sonra 23 şirketinden 16’sına kayyum atanmıştı.

Perla Denizcilik ve Güven Elif Otoyol A.Ş. de kayyum atanan şirketler arasında yer almadı.

Ortağını suçlamıştı

Aktaş, akaryakıt istasyonunun kazı ve ruhsat işlemleri için Gürkan Dölekli’nin 300 bin dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu. Dölekli bu ifadenin üzerine gözaltına alınmıştı.

Biri Avrupa’nın en büyük istasyonu diğeri üç gemisiyle akaryakıt taşıyor

İstanbul-Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu üzerindeki akaryakıt istasyonu, dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük 76 pompalık istasyonu. Hemen yanında da AVM’si yükseliyor. AVM’nin ve akaryakıt istasyonunun bağlı bulunduğu Elif-Güven Petrol’e kayyum atanmadı. Kayyum atanmayan bir diğer şirket Perla Denizcilik ise uluslararası akaryakıt taşımacılığı yapıyor. Perla’nın üç gemisi bulunuyor. Şirket kurulduktan hemen sonra, 2010 yılında Rusya’da inşa edilen Liberya bandralı bir gemi satın aldı. 2024’te ismi değiştirildi, Türk Bayrağı çekildi, adı da AKP’nin seçim sloganına atıf yaparcasına “Yeni Yüzyıl” oldu.

Şirket daha sonra iki gemi daha aldı. Asfaltta kullanılan bitümen (petrol ürünü) taşımak amacıyla inşa edilen Kıymet Ana ve Havva Ana adlı iki gemi de Liberya bandıralı, Çin’de inşa edildi ve Haziran 2024’te teslim edildi.