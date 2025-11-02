Organize Suç Örgütü lideri olmaktan tutuklanınca itirafçı olup CHP’li belediye başkanlarını tutuklatan Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler ve farklı kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı araç kiralama ihalelerinde büyük fatura vurgunu yaptığı ortaya çıktı.
Aktaş’ın AKP’li Isparta Belediyesi başta olmak üzere birçok kamu kurumundan aldığı araç kiralama ihalelerinin teknik şartnamesinde araçların yakıtsız olarak kiralandığı hükmü bulunmasına rağmen, vergileri ödememek için bu araçları yakıtlı kiralamış gibi gösterip kendi şirketlerine hayali akaryakıt faturası girişleri yaparak yüzde 20 vergi kaçırdığı öğrenildi.
23 ŞİRKET
Aktaş’ın kendine ait ve Aktaş’la bağlantılı Barka, Bilginay, Elif-LPG başta olmak üzere kurdurup perde arkasından bizzat yönettiği 23 şirket ile bu yöntemle kamu hazinesini milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlendi. AKP’li ve CHP’li belediyelerin Aktaş’la yaptıkları tüm araç kiralama ihaleleriyle ilgili sözleşmeleri MASAK raporlarıyla tespit edildi