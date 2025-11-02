Organize Suç Örgütü lideri olmaktan tutuklanınca itirafçı olup CHP’li belediye başkanları­nı tutuklatan Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler ve farklı kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı araç kirala­ma ihalelerinde büyük fatura vurgu­nu yaptığı ortaya çıktı.

Aktaş’ın AKP’li Isparta Bele­diyesi başta olmak üzere birçok kamu kurumundan aldığı araç kiralama ihalelerinin teknik şartnamesinde araçların yakıtsız olarak kiralandığı hükmü bulunma­sına rağmen, vergileri ödememek için bu araçları yakıtlı kiralamış gibi gösterip kendi şirketlerine hayali akaryakıt faturası girişleri yaparak yüzde 20 vergi kaçırdığı öğrenildi.

23 ŞİRKET

Aktaş’ın kendine ait ve Aktaş’la bağlantılı Barka, Bilginay, Elif-LPG başta olmak üzere kurdurup perde arkasından bizzat yönettiği 23 şirket ile bu yöntemle kamu hazinesini milyonlarca lira zarara uğrattığı be­lirlendi. AKP’li ve CHP’li belediyele­rin Aktaş’la yaptıkları tüm araç kira­lama ihaleleriyle ilgili sözleşmeleri MASAK raporlarıyla tespit edildi