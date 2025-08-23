Organize suç örgütü lideri olmaktan tutuklandıktan sonra itirafçı olan ve dün ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş’ın Diyarbakır’daki şirket binasının imar yönetmeliğine aykırı olduğu ortaya çıktı.

İki binli yıllarda hızlı kentleşmeyle birlikte Kayapınar ilçesinde eski binaların yerini yenileri almaya başladı. Bölgedeki müstakil evler yıkılarak yerlerine konut ve siteler inşa edildi. Bu evlerin arasında kalan ve yakılan müstakil 2 katlı evin arazisi Aziz İhsan Aktaş tarafından satın alındı.

600 METREYE RUHSAT

Grup binası yapmak için ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran Aktaş’ın kardeşi Doğan Aktaş, 2 yıl önce kayyum döneminde satın aldığı arsaya özel olarak 1/5000’lik Plan ve Tadilat Değişikliği uyguladı. Ardından da 1500 metrekare şartına rağmen 600 metrekarelik arsada temel kazıp bodrum, zemin artı 1 kat ultra lüks tünel kalıp sistemiyle grup binası inşa etti.

VATANDAŞA RET

Aktaş kardeşler daha sonra da yapının bulunduğu mülki sınırlardaki imar işlerinden sorumlu olan Kayapınar Belediyesine başvuru yaparak bu kez de 1/1000’lik nazım imar planı uyguladıktan sonra iskân ruhsatı alıp Aktaş Grup bünyesindeki şirketlerin bulunduğu şirket merkezi yapıldı. Bu binanın hemen arkasında biri 900, diğeri 605 metrekarelik iki ayrı arsa sahibinin başvurusu ise 1500 metrekare şartını taşımadığı gerekçesiyle belediye tarafından reddedildi.

Doğan Aktaş

Kayapınar Belediyesi’nin kayyum yönetiminde olduğu dönemde imar yönetmeliğine aykırı olduğu halde ruhsat izni aldığı şirket binası kardeşlerden Doğan Aktaş adına kayıtlı. Aktaş kardeşlerin binası Kayapınar İlçesi Diclekent Bulvarı’nda yer alıyor.