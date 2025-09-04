İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün CHP’li belediyelere bir operasyon daha yapıldı.

CHP’li belediyelere yönelik, 30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in şafak baskınıyla gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlar sürüyor. Etkin pişmanlıktan yararlandırıldığı belirtilen insanı Aziz İhsan Aktaş’la ilgili soruşturma kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan 5, Avcılar Belediyesi’nde çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da belediyelere yönelik soruşturmalar çerçevesinde tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı.