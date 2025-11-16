Beşiktaş Belediyesi iddianamesinde sanık olan ve İBB iddianamesinde de adı geçen itirafçı Aziz İhsan Aktaş, el konulan mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması için Çağlayan Adliyesi’ne başvurdu.

Aktaş, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itirazın yanı sıra, Beşiktaş Belediyesi davasının görüldüğü 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de beş sayfalık bir dilekçe sundu.

Dilekçesinde, telafisi güç zararların oluşmaması için mal varlıkları üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Aktaş ayrıca, tek hissedarı olduğu Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.’ye yönelik el koyma ve kayyum atama kararlarının da iptalini istedi.

‘MASUMİYET KARINESİ’

Aktaş, gözaltına alındığı 13 Ocak’ta mal varlıklarına el konulduğunu, MASAK raporlarının dikkate alınmasıyla TMSF’nin 16 şirketine kayyum atadığını belirtti.

Dilekçesinde, MASAK raporunda “öncül suç” olarak yer alan ihaleye fesat karıştırma iddiası ile diğer suçların işlenmiş gibi kabul edildiğini, yargılama başlamadan suç işlendiği kanaatiyle mal varlıklarına el konulmasının masumiyet karinesine aykırı olduğunu savundu.

Kayyum atanabilmesi için “kuvvetli suç şüphesi” gerektiğini vurgulayan Aktaş, delillerin toplandığını ve delil karartma ihtimalinin bulunmadığını, buna rağmen şirket sahibi olarak tasarruf yetkisinin elinden alındığını ifade etti.

10 AYIN HESABINI SORDU

Aktaş, şirketin konkordato sürecinde olduğunu, bu nedenle konkordato komiserlerinin onayı olmadan işlem yapma yetkisinin zaten bulunmadığını belirtti ve kayyum kararının telafisi güç zararlara yol açtığını söyledi.

İhaleye fesat karıştırma suçunun katalog suçlar arasında yer almadığını hatırlatan Aktaş, bu nedenle kayyum kararının hukuken kaldırılması gerektiğini ifade etti. Tedbir kararının en fazla beş ay uygulanabileceğini, ancak el koymanın üzerinden 10 ay geçtiğini vurguladı.

Meşe, Kartal, Şahin, Ladin ve Maun: 5 gizli tanık kayboldu adları var, ifadeleri yok

İBB iddianamesi ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 15 gizli tanıktan 5’inin ifadelerinin iddianame yer almadığını duyurdu. Tezcan’ın aktardığına göre iddianamede ifadeleri yer almayan gizli tanıklar; Meşe, Kartal, Şahin, Ladin ve Maun. Tezcan ayrıca “Şüpheliden birisi demiş ki, ‘Gizli tanık Kartal’ın hakkımdaki ithamları yalandır, doğru değildir.’ Yani gizli tanık Kartal üzerinden bir şeyler yapmışlar ama iddianamede yok” bilgisini paylaştı.