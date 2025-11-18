Hakkında 704 yıl hapis cezası istenen ve itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir skandal ortaya çıktı. Aktaş, konkordatodaki şirketlerinden naylon faturalarla toplam 1 milyar liraya ulaşan parayı yeni kurduğu şirketine aktarmış. Skandalı açıklayan CHP’li Murat Emir Murat Emir, Aktaş’a “İstenenleri söylemesi” karşılığında serbestlik ve “Paralarına yeniden kavuşma” teklif edildiğini iddia etti.

Skandal özetle şöyle:

-Yeni şirket: EMR İstasyon Petrol AŞ

-13 Ocak 2025’teki operasyonla Aktaş için gözaltı kararı çıkarıldı, Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

-Sadece 4 gün sonra, 17 Ocak’ta, EMR isimli yeni şirketin kuruluş süreci başlatıldı.

-Şirket 24 Ocak’ta tescil edildi. Aktaş bu sırada tutukluydu.

-Kurucusu Aktaş’ın yakını Muhammed Emir Aktaş.

-Adres, Aktaş’ın diğer şirketiyle aynı çıktı.

-EMR; akaryakıt, LPG, temizlik, inşaat gibi çok geniş bir alanda faaliyete başladı.

-Paralar konkordatodaki şirketlerden EMR’ye aktı

-EMR kurulur kurulmaz, Aktaş’ın konkordato sürecindeki şirketleri bu firmaya fatura kesmeye başladı.

-Mart–Haziran arasında düzenli şekilde para aktarıldı.

Fatura kesen şirketler:

-Bilginay Temizlik Hizmetleri

-İçkale Sosyal Hizmetler

-Barka Atık Yönetimi

-Piripak Hijyenik Ürünler

-Villa La Kusa Site Yönetimi. Hepsi konkordato ilan eden şirketler.

-Dört ayda EMR’ye aktarılan para: 206 milyon TL (KDV hariç)

Vergi yükü tek faturayla sıfırlandı

-EMR’nin biriken vergi yükü, Sanart Restorasyon adlı şirketten kesilen 188 milyon TL’lik tek bir alış faturası ile kapatıldı.

-Sanart’ın sahibi Aktaş’ın oğlu Fatih Aktaş.