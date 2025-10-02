İsrail ordusunun Sumud Filosu'na müdahale etmesiyle 200'den fazla aktivist, gözaltına alınarak Aşdod limanına götürüldü.

Gazze'ye oldukça yaklaşan ve ablukayı fiilen kırmayı başaran Sumud Filosu, Gazze'ye adım atamasa da büyük bir başarı elde etti.

Ancak bu başarı Sumud Filosu'ndaki aktivistler için yeterli olmadı. Filosu'ya Yunanistan'dan katılan Takis Politis ve bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu.

Politis, açlık grevine "Filistin özgür kalana kadar devam edeceğini" vurguladı.. Çekeceği açlığın "Gazze halkının yaşadıklarına göre son derece önemsiz" olduğunu söyledi.

'FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIKLARIYLA KIYASLANAMAYIZ'

Politis'in gözaltına alınmasından sonra kardeşi tarafından Facebook üzerinden yayınlanan mesajda, aktivist dünyaya seslendi.

Mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığı belirtilerek, aktivistlerin, özgür kalana kadar grevi sürdüreceği ifade edildi.

"Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz." diyen Politis, uluslararası dayanışma hareketlerinin esas hedefinin, Gazze'de yaşananların sona ermesi olması gerektiğini vurguladı.

Mesajda, dünya kamuoyuna çağrıda bulunularak, "Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır." denildi.