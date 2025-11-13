AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından TCK 310'uncu maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmış ve tutuklanmıştı.

AKP Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Av. Muhammed Türkoğlu'nun ise konuya ilişkin X'teki bir sohbet odasında yaptığı yorum gündem oldu.

Türkoğlu Bölükbaşı'nın tutuklanmasına tepki gösterirken şunları söyledi:

"BÖYLE BİR SUÇ YOK"

Aslında TCK'da böyle bir suç yok. "Cumhurbaşkanı'na hakaret" var, "Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı" suçu var ama "Cumhurbaşkanı'na tehdit" diye bir suç yok. Bizim ceza kanunumuzda genişletici yorum yasağı vardır. Bir fiil açıkça suç olarak belirtilmemişse ceza kanunlarında siz o kişiyi cezalandıramazsınız"

AKILLARA FATİH ALTAYLI GELDİ

Türkoğlu'nun açıklamasının ardından, profilindeki videonun altına Fatih Altaylı soruları geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı kişisel YouTube kanalında yaptığı bir yorum nedeniyle 22 Haziran 2025 tarihinde "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.

Altaylı, "Halka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğu ve yüzde 70'in buna karşı çıktığı" şeklinde soruya "yakın geçmiş değil uzak geçmişe bak, bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı... Suikast demeyelim de komploya kurban giden veyahut boğazlanan veya intihar etti süsü verilen Osmanlı padişahı" yanıtı vermişti.

5 yıl hapsi istenen Altaylı kendisini "Hayatında kimseyi tehdit etmemiş Fatih Altaylı mı Sayın Erdoğan'ı, bu ülkenin Cumhurbaşkanını tehdit edecek" diyerek savunmuştu.

Kullanıcılar Bölükbaşı'nın tutuklanmasını yanlış bulduğunu ve TCK'da karşılığı olmadığını ifade eden AKP'li Türkoğlu'na, "Fatih Altaylı tutuklanırken neredeydiniz?", "Fatih Altaylı neden yatıyor 6 aydır?", "Fatih Altaylı tutuklanırken sesiniz çıkmıyordu", "Fatih Altaylı’nın tutukluluğu ile ilgili bir yorum yapmış mı diye baktım da yapmamış", "Fatih Altaylı için de aynı şeyi söylemiş mi?" soruları yöneltildi.