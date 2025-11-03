Aktroll Con Sinov'un teğmenleri hedef alan paylaşımı tepki çekti. Suriyeli asker ile Türk teğmenleri kıyaslayan Aktol "Suriye'ye yetiştireceğimiz Subaylar 'büyüktür' Darbeci Kemalist bim Kasiyerleri" ifadelerini kullandı. Aktrol'e en sert yanıt TSK'dan ihraç edilen İzzet Talip Akarsu'dan geldi.

"YERİ GELDİĞİNDE ÇOK AĞIR ŞEKİLDE HESAPLAŞACAĞIZ..."

"Muhtemelen soldaki gibiler geçmişte en ufak bir krizde Türk Bayrağını yakanlardı, ben ise hala o Türk Bayrağı için canımı vermeye hazırım." ifadelerini kullanan Akarsu "diğer arkadaşlarımı veya Aziz Silahlı Kuvvetler personelini böyleleriyle kıyaslama cesaretini aldığın kişilerle de yeri geldiğinde çok ağır şekilde hesaplaşacağız." dedi.

Akarsu'nun beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle

"Zihniyetiniz o denli karardı ki artık

Normalde senin gibilere laf anlatmam ama bak trolcon kardeşim sana çok kısaca anlatayım. Muhtemelen soldaki gibiler geçmişte en ufak bir krizde Türk Bayrağını yakanlardı, ben ise hala o Türk Bayrağı için canımı vermeye hazırım.

Beni, diğer arkadaşlarımı veya Aziz Silahlı Kuvvetler personelini böyleleriyle kıyaslama cesaretini aldığın kişilerle de yeri geldiğinde çok ağır şekilde hesaplaşacağız.

Sen bizim kâale alacağımız bir insan değilsin."

Öte yandan TSK'dan ihraç edilen teğmenler dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.