AKYAKA ‘SAKİN’ KALACAK

Muğla Akyaka’yı betona gömecek imar planı mahkemeden döndü. “Sakin Kent” unvanına sahip Akyaka’ya, 500 yat kapasiteli marina, turizm tesisleri, ticaret merkezleri yapılmak için imar planı hazırlandı. Yapı kapasitesini 5 kat artıracak projeye karşı yöre halkı dava açtı. Danıştay 6. Dairesi de imar planının iptaline karar verdi.

Çevreciler imar planına karşı birçok kez eylem yaptı.

‘BETONA BOĞACAKLARDI’

Kararda, “Bilimsel raporun alanın özelliklerini temsil etme açısından yetersiz olduğu, ekolojik temelli bulguların yetersiz olduğu” vurgulandı. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği temsilcisi Serdar Denktaş, “Cenneti betona boğmak için hazırlanmış rant amaçlı plan revizyonuna karşı mücadele ettik ve kazandık” ifadelerini kullandı.

Turizm cenneti Akyaka eşsiz doğasıyla ilgi odağı oluyor.

HALKTAN ÇAĞRI VAR

Dernekten yapılan açıklamada ise “Karar, Gökova’nın korunması açısından çok önemli” denildi ve şu çağrı yapıldı: “Çevre Bakanlığı’na bir kez daha sesleniyoruz. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin kalbindeki Akyaka’yı rant alanına dönüştürme sevdasından acilen vazgeçilmeli. Yeni plan halkın katılımıyla hazırlanmalıdır.”