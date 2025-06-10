Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl, Trabzonspor ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı savunma oyuncusu Pedro Malheiro’yu resmen açıkladı. 

Al Wasl Futbol Şirketi, 24 yaşındaki sağ bek ile dört yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.  Bordo mavililer oyuncuyu sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Malheiro bu sezon bordo mavili forma ile 43 maçta 6 gol 5 asistlik katkı sağladı

MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Portekizli sağ bekin, 7 milyon dolar bonservis ve 1 milyon dolar şarta bağlı bonus karşılığında transfer olduğunu duyurdu. Bordo-Mavili ekip, Malheiro'nun olası satışından %15 pay alacak.