Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl, Trabzonspor ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı savunma oyuncusu Pedro Malheiro’yu resmen açıkladı.

Al Wasl Futbol Şirketi, 24 yaşındaki sağ bek ile dört yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Bordo mavililer oyuncuyu sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Malheiro bu sezon bordo mavili forma ile 43 maçta 6 gol 5 asistlik katkı sağladı

برتغالي جديد في معقل الفهود 🇵🇹



| أتمت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو "24 عاماً" قادماً من طرابزون سبور التركي بعقد يمتد لأربعة مواسم

.

A new Portuguese in Zaabeel 🇵🇹



| Al Wasl Football Company has completed the signing of 24-year-old… pic.twitter.com/ebOc1N5PJ5