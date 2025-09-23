Olay, 10 Eylül 2024’te Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi’nde meydana geldi. Kozmetik ürünleri satan iş yerine motosikletiyle gelen Kemal Çağlar Temel, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Temel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

CİNAYET EMRİ ÖRGÜT LİDERİNDEN GELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Temel’in öldürülmesi talimatının ‘Osman’ kod adlı Boran Deniz tarafından verildiği belirtildi. Deniz’in, lüks yaşam ve para vaadiyle yaşı küçük kişileri örgüte kattığı, “Haşhaşiler” adıyla yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığı ifade edildi. Cinayeti tetikçi Şahin Şimşek’in gerçekleştirdiği, olay sonrası kıyafet değiştirerek silahı sakladıkları ve Zeytinburnu’nda bir eve geçtikleri bilgisi yer aldı. Deniz’in yurtdışına kaçmaya çalışırken Kırklareli’nde yakalandığı da iddianamede yer aldı.

TETİKÇİ SERKAN KAZAN ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Kazanlar suç örgütü lideri Serkan Kazan olduğu tespit edildi. Kazan, Ataşehir’deki bir otelde yakalandı.

Olay günü şoförlük yapan Ercan Ç.’nin tetikçiyi bir gün önce otelden aldığı belirlendi. Boran Deniz’in yakalandığı araçta ise ateşe hazır bir tabanca bulundu.

ÇOCUK YAŞTA ÖRGÜT ÜYELERİ

İddianamede, 18 yaşından küçük B.K., M.E.D., Y.G. ve M.T.D.’nin internet üzerinden veya tanıdıkları aracılığıyla örgüte dahil edildikleri, kendilerine telefon ve hat verildiği, suçlara ortak oldukları ve görev dağılımı yaparak cinayet planına dahil oldukları belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU: YAKIN MESAFEDEN 5 KURŞUN

Adli Tıp raporuna göre Temel’in vücudunda 5 kurşun girişi tespit edildi. Yaralanmaların çoğunun öldürücü nitelikte olduğu, iki kurşunun yakın mesafeden, üç kurşunun ise bitişik atış dışı mesafeden geldiği belirtildi. Ölümün, kafatası ve beyin hasarı ile iç kanamaya bağlı olarak gerçekleştiği kaydedildi.

DÖRT SANIK İÇİN 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

B.K., M.E.D., M.T.D. ve Y.G. hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 18 ila 24 yıl, “Suç örgütüne üye olma” suçundan ise 1 yıl 8 ay ila 4 yıl arasında hapis cezası talep edildi. İddianame mahkemece kabul edildiğinde sanıkların yargılanmasına başlanacak.