Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Köseler'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Köseler duruşma salonuna geldiğinde salondaki seyirciler ve avukatlar alkışlamaya başladı.

Mahkeme başkanı, ‘Burası tiyatro sahnesi değil. Duruşma salonu. Yargılama yapıyoruz. Bir daha böyle bir durum yaşanmasın’ şeklinde uyarıda bulundu.

Alaattin Köseler, ilk duruşmada savunmasını yaptı.

Köseler şöyle konuştu:

-Burada söylemek istediğim şey şudur: Beykoz'da siyasi görüşü en sağdan ve soldan herkesin belediye başkanı olarak görev yaptım.Seçim çalışmalarında tabii ki Metin Ülgey şoförlük yapan bir arkadaşımızdı.

-Veli Gümüş ise seçim çalışmalarında bize yardımcı olan yol yürüdüğümüz bir arkadaşımızdı. Seçimi kazanmamızda diğer seçimlerden farklı olarak da ilçe yönetimiyle aynı yolda yürümemizin de etkisi vardır.

-Bu seçimde inanan sayısı çok azdı. Fark çok büyüktü. Böyle bir süreçten geçtik. Verilen ifadelere karşıt Metin Ülgey Ataşehir Belediyesi'nde hiçbir zaman görev almamıştır. Burada şunu demek istiyorum.

-Burada bir yönlendirme söz konusudur. Bu şekilde yönlendirmeler doğru değildir. İftira ifadesinde 'Ben bu şahıslarla aynı ortamda hiç bulunmadım' diyor. Bu ifadesi kesinlikle doğru değildir. Kendini gizleme çabası içindedir.

"İFTİRA AT İZİ KALSIN"

-Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Veli Gümüş’ün özel kalem müdürü olması için benden ricacı oldular.

-Genç bir arkadaş kazandıralım dediler. Müdür oldu. Diğer örgüt yöneticisi özel kalem personeli Metin Ülgey, Ataşehir Belediyesi'nde hiç görev yapmadı.

-İhale firmalarıyla nasıl tanışık olabilirler. İhale süreçlerine etkim yok. Hakikaten yok. İşleyiş bellidir. İftira at izi kalsın gibi bir durum söz konusudur"

"BU İDDİANAMEYİ YAZANIN HİÇ Mİ VİCDANI YOK"

-İddianameye göre ifade veren kişinin ihalelerin 90 derecelik kısmında yetkisi varken diğer 90 derecelik kısımdan sorumlu nasıl olmuyor. Burada başka bir niyet görüyoruz. Bu iddianameyi yazanın hiç mi vicdanı yok.