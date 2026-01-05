Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında yer alan Kazancı Holding'in kurucu ismi Ali Metin Kazancı, vefatıyla iş dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.



Dünyaca ünlü finans dergisi Forbes verilerine göre 2026 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolarlık serveti bulunan Kazancı'nın vefatıyla birlikte mal varlığı da mirasçılarına devredilecek. Kazancı Holding'de sahip olduğu yüzde 29,1'lik hissenin evlatlarına pay edilmesiyle birlikte şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Şaban Cemil Kazancı, Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanına sahip olacak.

MURAT ÜLKER'İ GERİDE BIRAKIYOR



Forbes tarafından anlık olarak yayınlanan milyarderler listesine göre Şaban Cemil Kazancı, 4,9 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin ikinci insanı konumunda. Kazancı, babasından kendisine devredilecek hisselerle birlikte 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer alan Murat Ülker'i geride bırakacak.

HAMDİ ULUKAYA AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ



Söz konusu liste servetini Türkiye'de oluşturan isimleri kapsarken, Türkiye doğumlu milyarderler arasında ilk sırada ise açık ara farkla Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya yer almakta.

ABD'de kurduğu gıda zinciri ile kıta genelinde dev bir ağa sahip olan Ulukaya'nın güncel serveti 14,3 milyar dolar olarak gösterilmekte.





