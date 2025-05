T.C.

ALANYA

2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/80 Esas

İLAN

Davacı , İSMAİL TURHAN SARPKAYA ile Davalı , ZAIRA BAGOMEDOVA arasında mahkememizde görülen olan çekişmeli boşanma davasının yargılaması sonunda davalı ZAIRA BAGOMEDOVA'a Gerekçeli Karar Evrakının tebliğine ilişkin olarak ilanen tebliğine karar verilmekle;

GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 15.09.2022 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten çocuklarının olmadığını, davalının 2023 yılı Ocak ayı ortalarında kendisine, Trabzon'da annesinin eşyaları olduğunu, onları alıp Dağıstan'a götüreceğini, orada20 gün kadar kaldıktan sonra geri geleceğini, biletini alıp yol parasını verdiğini, gittikten birkaç gün sonra aradığını, işlerinin daha bitmediğini, işi bittiğinde gideceğini söylediğini, bir kaç gün sonra gece saatlerinde arkadaşından kendisine telefon geldiğini, Zaıra'yı barda yakalamışlar polisler götürmüşler dediğini, ertesi günü Trabzon Emniyetinden kendisini aradıklarını, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne gittiğini, davalıyı barda uygunsuz vaziyette yakaladıklarını, Türkiye'de bulunduğu sure zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar hakkında deport yapıp yurt dışına gönderdiklerini söylediği, davalının yakalandığı barın fuhuş için kadın temin edilen bir bar olduğunu, o tarihten sonra kendisine ulaşamadığını, onun da kendisini hiç aramadığını, yaptığı araştırmada Sibirya'ya gittiğini öğrendiğini, bütün bunlardan sonra birlikte yaşamalarına imkan kalmadığını açıklayarak boşanmalarına karar verilmesini yargılama giderinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı tarafça dosya kapsamında cevap dilekçesi sunulmamış, duruşmalara katılım gösterilmemiştir.

Tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin delil olarak, davalının nüfus kayıt örneği incelenmiş; tarafların 15/09/2022 tarihinde evlendikleri, müşterek çocuklarının bulunmadığı görülmüştür.

Dava 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesine dayanan, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi gereğince, evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir denmiştir.

Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesinde; Tarafların 15.09.2022 tarihinde evlendikleri, müşterek çocuklarının bulunmadığı, eldeki davanın TMK 166/1 maddesinde düzenlenen şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı çekişmeli boşanma davası olduğu, TMK'nın 166/1 maddesine göre "evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her birince boşanma davası açabileceği"; davalının Rus uyruklu olduğu, tarafların evlenmelerinden yaklaşık olarak 8-9 ay sonra annesinin Trabzon'da bulunan eşyalarını Dağıstan'a götüreceğini söyleyerek evden ayrıldığı, bir süre sonra davalı kadının Trabzon'da bir barda yakalanıp ülke dışına çıkarıldığı, davalı kadının çeşitli bahanelerle evi terk ettiği müşterek konuta dönme imkanı varken dönmediği, davalıyı arayıp sormadığı, evlilik birliğinin davacı açısından çekilmez bir hal aldığı,evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı anlaşılmakla tarafların boşanmalarına; dair aşağıda yazılı şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile,

ANKARA İli, ÇANKAYA İlçesi, ÇANKAYA Mah./Köyü, Cilt:19, Hane:894, BSN 1'de nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve LATİFE oğlu 13/03/1949doğumlu, 10810160962 TC kimlik numaralı davacı İSMAİL TURHAN ile evli RUSYA FEDERASYONU UYRUKLU99672668328 Yabancı kimlik numaralı 05/03/1975 doğumlu, davalı ZAIRA BAGOMEDOVAOSMAN'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları bulunmadığından velayet hususunda mahkememizce hüküm tesisine yer olmadığına,

3-Davacının maddi manevi tazminat, yoksulluk nafakası, eşya ve ziynet alacağı talebi olmadığından bu hususlarda mahkememizce hüküm tesisine yer olmadığına,

4-Davalının maddi manevi tazminat, yoksulluk nafakası, eşya ve ziynet alacağı talebi olmadığından bu hususlarda mahkememizce hüküm tesisine yer olmadığına,

5-Alınması gerekli ilam harcı 615,40 TL ile davacının adli yardım talepli dava açması nedeniyle başta alınmayan başvurma harcı 427,60 TL olmak üzere TOPLAM1.043,00-TL HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

6-Davacının adli yardım talepli dava açması nedeniyle ileride haksız çıkacak taraftan alınmak kaydıyla suçüstü ödeneğinden karşılanan 5 adet tebligat gideri, 875,00 TL, İlanen tebligat masrafı 39.576,00 TL olmak üzere TOPLAM 40.451,00-TL YARGILAMA GİDERİNİN DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

7-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar suretin işlem yapılmak üzere Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okundu usulen anlatıldı.11/03/2025"

Hükmünün adı geçen yabancı kimlik nolu 99672668328 davalı ZAIRA BAGOMEDOVA'ya ilanen tebliğ olunur.07.05.2025

