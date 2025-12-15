ALANYA BELEDİYE BŞK.

T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No Taş. M²’si İhaleye Konu Taşınmazın Adresi Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Bedeli ₺ Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati 1 61 Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/109 Büro 3 36.000- 108.000- 3.240- 10.800- 10:00 2 88 Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi Belediye İşhanı No:2/B İşyeri 3 250.000- 750.000- 22.500- 75.000- 10:10 3 70 Şekerhane Mahallesi Yaylayolu Caddesi No:56/A İşyeri 3 180.000- 540.000- 16.200- 54.000- 10:20 4 37+7 Cumhuriyet Mahallesi Necipbey Caddesi No:85 Çay Ocağı + Tuvalet 3 25.000- 75.000-+KDV 2.250- 7.500- 10:30 5 86 Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi Belediye İşhanı No:1/A İşyeri 3 480.000- 1.440.000- 43.200- 144.000- 10:40 6 20 Çıplaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:10 3 60.000- 180.000-+KDV 5.400- 18.000- 10:50 7 15 Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/102 İşyeri 3 20.000- 60.000- 1.800- 6.000- 11:00 8 159 Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi No:19/D-E, Alaaddin Gaybi Sokak No:19/F İşyeri 3 2.500.000- 7.500.000- 225.000- 750.000- 11:10 9 105 Sapadere Mahallesi Merkez Arapdamı Sokak No:31 İşyeri 3 12.000- 36.000- 1.080- 3.600- 11:20 10 80 Şekerhane Mahallesi Fakılar Sokak (Cuma Pazarı Otopark İçi) No:1 Tuvalet 3 12.000- 36.000-+KDV 4.500- 15.000- 11:30 11 40 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/68 Tuvalet 3 12.000- 36.000-+KDV 1.080- 3.600- 11:40



3-İhale 25/12/2025 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı d) Sabıka Kaydı (2886 S. D.İ.K 6. Maddesi 2.Bendi; Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz), e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne yapılandırılmış borçlar dahil, borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı i) Açık Arttırma Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi, k) Yer Görme Belgesi

4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü, h) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydı (2886.S.D.İ.K6. Maddesi 2.Bendi;; Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz), ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne yapılandırılmış borçlar dahil, borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı l) Açık Arttırma Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” m)Yer Görme Belgesi

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenilmez

5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 24.12.2025 günü Saat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 2.000,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.

8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR



#ilangovtr Basın no ILN02359254