Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı, Kocaoğlanlı, İshaklı ve Kargıcak mahallelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kadar dayandı.

DHA'nın haberine göre yerleşim yerlerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi.

Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.

MUĞLA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de çıkan orman yangınında alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken tedbir amacıyla 58 ev ev boşaltıldı, 173 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı.

İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü. Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 173 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Alevlere 5 uçak, 3 helikopter ile havadan, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale sürüyor.