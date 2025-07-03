Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Adana Demirspor'un Angolalı orta saha oyuncusu 'Maestro' adıyla bilinen 21 yaşındaki Antnio Simo Muanza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor ayrıca Başakşehir FK'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Bedirhan Özyurt, Altay'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya'yı 5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende elinden geleni yaparak Alanyaspor'a katkılı olmak istediğini belirten Maestro, "Buraya gelmeme yardımcı oldukları için herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yaparak, Alanyaspor'a çok katkıda bulunacağım. Umarım hep beraber başarılı olacağız" sözlerini sarf etti.

'FAZLASINI YAPACAĞIZ'

Yeni transferlerde Törende Bedirhan Özyurt, "Öncelikle başkanıma ve yönetime bu konuda çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Süper Lig'in çok büyük kulüplerinden olan Alanyaspor'a hizmet etmek benim için büyük bir onur olacak" dedi.

Yunus Efe Sarıkaya ise "Büyük bir camiaya geldim. Burada elimden ne geliyorsa fazlasını vereceğime söz veriyorum. Herkese tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.