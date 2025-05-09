Süper Lig’in 35’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Coredon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
52’nci dakikada Gaziantep FK yarı sahasında Semih Güler kaleci Dioudis ile paslaştı. Topu kontrol eden Dioudis dengesini kaybedince araya giren Sporar’ın boş kaleye vuruşu ağlara gitti: 0-1.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-0'lık Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Akdeniz temsilcisi, aldığı galibiyet ile puanını 38'e yükseltti ve küme hattındaki en yakın rakibi Sivasspor'un 4 puan üzerine çıktı.