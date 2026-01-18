Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmana Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aiti, Efecan, Duarte, Hwang, Ogundu, Makouta, Ümit, Maestro, Hadergjonaj

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Mert, Oosterwolde, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor. Lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek zirve ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor.

Alanyaspor ise topladığı 21 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde rakip oluyor. İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.