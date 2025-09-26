Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de 6'da 6 yapan Galatasaray, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.

Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

Ligde son 7 deplasmanda puan kaybı yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

İlk 6 maçta 18 gol attı, 2 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları sarstı. İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.