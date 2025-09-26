Galatasaray, ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olduğu maçta 23. dakikada 1-0 öne geçti.
Sağ kanatta topla buluşan sarı kırmızılıların Fildişili yeni savunmacısı Wilfried Singo, rakibi Yusuf'un üzerinden topu aşırıp sonra kafasıyla çok ilginç bir çalım atarak topla birlikte ceza sahasına girdi.
Singo, kale ağzında pozisyon alan Icardi'yi gördü ve sert bir pas çıkardı. Arjantinli yıldız, topukla topu ağlara gönderdi.
Mauro Icardi, bu golüyle birlikte ligde 5. kez gol sevinci yaşadı. Singo'nun ilginç çalımı sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan anı oldu.