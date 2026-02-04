Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında, Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ile Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 4-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor, 47. dakikada Ianis Hagi'nin golüyle öne geçti. Boluspor, 56. dakikada Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Alanyaspor, 58. dakikada Hagi'nin ikinci golüyle farkı artırdı. Steve Mounie, 60 ve 68. dakikalardaki golleriyle skoru belirledi. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 7'ye çıkardı. Boluspor ise 1 puanda kaldı. Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

