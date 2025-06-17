ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/210 Esas
DAVACI : CAFER ÖZTÜRK
DAVALILAR : 1- ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2- ALAPLI ÇAMCILAR KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
Davacı Cafer Öztürk Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Çamcılar Köyünde bulunan 152 ada 45 parsel numaralı taşınmaz ile 149 ada 5 parsel numaralı taşınmaz arasında kalan, yol olarak tescil harici bırakılan ve fen raporunda "A" harfiyle gösterilen 11,46 m²'lik kısmın kendisi adına tescilini talep etmiş olup Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/210 Esas sayılı dosyasında dava konusudur. İLAN OLUNUR.
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#ilangovtr Basın no ILN02242183