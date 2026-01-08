Çanakkale’nin Biga ilçesinde enerji alanında faaliyet göstermek üzere bir araya gelen Cengiz Holding ile Alarko Holding, uzun yıllar süren işbirliğini sonlandırdı. Ayrılık kararı 19 Aralık’ta kamuoyuna duyurulurken, ortaklığa bağlı şirketlerin hangi alanlarda faaliyet göstereceği de belirlendi.

ALCEN ENERJİ ORTAKLIĞI

İki holding, enerji sektöründeki işbirliği kapsamında, isimlerinin birleşiminden oluşan ALCEN Enerji’yi kurdu. Şirket, Alarko Enerji ile Cengiz Enerji’nin eşit ve müşterek yönetimi altında faaliyet gösterdi.

ALCEN’DEN CENAL’E

Ortaklık yapısı çerçevesinde, Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. kontrolünde 2011 yılında CENAL Elektrik Üretim A.Ş. hayata geçirildi. İthal kömüre dayalı olarak inşa edilen CENAL Entegre Enerji Santrali; 1320 MWe elektriksel, 1380 MWm mekanik ve 2926 MWt termal kurulu güce sahip oldu. Proje kapsamında atık depolama alanı ve derin deniz deşarj sistemi de yer aldı. Santral, faaliyette bulunduğu dönemde Türkiye’nin günlük elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşıladı.

VARLIKLAR PAYLAŞILDI

Alarko Holding, 19 Aralık’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 14 yıldır süren ortaklığın sona erdiğini bildirdi. Açıklamada, Alarko Enerji ile Cengiz Enerji’nin, Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki varlıkların paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu çerçevede elektrik üretim faaliyetleri Cengiz Holding’e devredilirken, elektrik dağıtımı ve perakende satış operasyonlarının Alarko Holding tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Taraflar arasındaki ayrılığın hukuken tamamlandığı ve gerekli imzaların atıldığına ilişkin bilgilendirmenin ise 7 Aralık tarihinde yapıldığı ifade edildi.