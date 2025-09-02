New York kentinde düzenlenen ABD Açık'ta korta çıkan 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, Çek Jiri Lehecka (20) ile karşılaştı.
Bir saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen Alcaraz, kariyerinin 9. grand slam yarı finaline yükseldi. Şu ana kadar set vermeyen 22 yaşındaki tenisçi, yarı finalde Novak Djokovic-Taylor Fritz maçının galibiyle eşleşecek.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya klasmanının 62 numarası Barbora Krejcikova'yı 6-3'lük setlerle yenerek son 4 isim arasına kaldı.
Geçen yılın finalisti Pegula, yarı finalde Aryna Sabalenka-Marketa Vondrousova maçının kazananıyla karşılaşacak.