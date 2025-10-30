Morgan’a göre bu test için ihtiyacınız olan tek şey bir televizyon. Daily Mail'in haberine göre; aldatma içeren bir reality programı açarak partnerinizin bu sahnelere nasıl tepki verdiğini gözlemlemek, onun karakteri hakkında düşündüğünüzden fazlasını ortaya çıkarabilir.

'DAVRANIŞI GİZLİCE TAŞIDIĞINA İŞARET'

Morgan, bir kişinin televizyon karşısında aldatma sahnelerine verdiği aşırı öfkeli veya tutkulu tepkilerin, genellikle bilinçaltında bastırılan suçluluk duygularını veya kişinin kendi gölge yanlarını açığa vurabileceğini iddia ediyor. Morgan, “Bir davranışa karşı bu kadar yoğun savunma geliştiriliyorsa, bu genellikle kişinin o davranışı gizlice taşıdığının işaretidir” diyor.

Elbette Morgan bu yöntemin herkesi kapsamadığını da, “Eğer bir kişi içten içe suçluluk taşımıyorsa, tepkisi de genelde daha nötr olur. Bu, hiç yargılamayacağı anlamına gelmez; ama tepkisi sakin ve ölçülü kalır.” sözleriyle ifade ediyor.

Morgan’ın bu testi, on yıldır geliştirdiği “shadow work” yani “gölge çalışması” adlı yönteminin temel taşlarından biri. Bu psikolojik ve ruhsal gelişim modeli, kişinin bastırdığı, kabul etmediği yönleriyle yüzleşmesini ve bunları fark ederek davranışlarını yeniden şekillendirmesini amaçlıyor. Ona göre bir kişinin en çok savunduğu şey, en çok bastırdığı tarafı olabilir.

'ASLA ALDATMAM DİYORSA...'

Morgan, "İlk buluşmada size 'Ben asla aldatmam' diyorsa, büyük olasılıkla aldatandır. Çünkü insanlar asla olmadıkları bir şeyi savunmaz" diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor.

Felicity Morgan’ın ‘sadakat testi’ sosyal medyada yüzlerce yoruma sebep oldu. Birçok kişi artık birlikte TV izlerken partnerlerinin tepkilerini daha dikkatli analiz edeceklerini itiraf etti.