La Liga devi Barcelona’nın 18 yaşındaki futbolcusu Yamal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Nicki Nicole ile olan ilişkisine nokta koyduğunu duyurmuştu. Ancak İspanyol basınına göre olayın perde arkasında farklı bir neden var. Haberlere göre Nicki Nicole, Yamal’ın kendisini aldattığını öğrendi ve genç futbolcuyu derhal terk etti.

Kaynaklar, Yamal’ın olayın ardından pişman olduğunu ve bu gerçeği kamuoyundan gizlemeye çalıştığını iddia etti.

YAMAL İDDİALARI REDDETTİ

Ortaya atılan ihanet söylentileri sonrası Yamal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanladı. Genç futbolcu, “Biz sadece ayrılmaya karar verdik, o kadar. Söylenenlerin bizimle hiçbir ilgisi yok. Aldatma gibi bir durum yaşanmadı,” ifadelerini kullandı.

Kulislerde, ayrılığın ardından Yamal’ın tüm enerjisini futbol kariyerine yöneltmek istediği konuşuluyor. Genç yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.