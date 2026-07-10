Sosyete, günlerdir ünlü iş insanı Oytun Özdoğan'ın, eşi Aldeberan Özdoğan'ı yakın aile dostları B.Ö. ile aldattığı iddialarını konuşuyor.

SOSYETEYİ ŞOKE EDEN YENİ GELİŞME

Gündem yaratan olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, B.Ö.'nün, Aldeberan Özdoğan'ın Bodrum'da yazlarını geçirdiği lüks siteden ev kiraladığı öne sürüldü.

Konuyu köşesine taşıyan Karahan şu ifadeleri kullandı:

-Türkiye'nin en büyük demirçelik şirketlerinden birinin patronu olan Oytun Özdoğan'ın eşi Aldeberan Özdoğan'ı yakın bir arkadaşıyla aldatması sosyeteyi şoke etmişti.

-Aile dostları olan ve sürekli görüştüğü bir arkadaşıyla aldatılmanın üzüntüsünü yaşayan Aldeberan Hanım'ın başına gelenleri GÜNAYDIN manşete taşımış ve haber büyük ses getirmişti. Aldeberan Hanım'ın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

-Bodrum Gündoğan Kızılburun'daki bir sitede evi olan, çocukları ve anne babasıyla tatil yapan Aldeberan Özdoğan, bu hafta büyük bir şok daha yaşadı.

-Aldeberan Hanım, büyük bir darbe yediği, eşiyle kendisini aldatan yakın arkadaşı B.Ö.'yü tatilde karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

-B.Ö.'nün Aldeberan Hanım'ın yaşadığı sitede, ona çok yakın bir yerden ev kiraladığı ve yaz aylarını burada geçireceği öğrenildi.