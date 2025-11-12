Olay, 8 Kasım günü saat 20.00 sıralarında, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre K.M.B. (38), oğlu E.O.B.’yi darbettiğini öne sürdüğü market çalışanı B.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce K.M.B., B.Ç.’ye yumruk attı. Yere düşen B.Ç., K.M.B. ve beraberindeki O.Ç. ile H.Ç. tarafından tekmelenerek marketin dışına çıkarıldı.

Durumu fark eden diğer çalışan M.P., eline aldığı satırla olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak O.Ç., M.P.’nin elinden satırı aldı. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, K.M.B., O.Ç. ve H.Ç.’yi gözaltına aldı.

"SİNİRLİYDİM, YUMRUK ATTIM"

Emniyette ifadesi alınan K.M.B., oğlunun market çalışanı tarafından darbedildiğini duyunca sinirlendiğini ve bu nedenle saldırdığını söyledi.

“Oğlum bana market çalışanının beline vurduğunu söyledi. Bunun üzerine markete gittim. B.Ç.’ye neden çocuğuma vurduğunu sordum, inkâr edince sinirlenip yüzüne yumruk attım. Arkadaşlarım da geldi, birlikte dışarı çıkardık. O sırada elinde satırla gelen M.P.’yi görünce korktum. Market karşısındaki iş yerinden bıçak alıp geri döndüm, sonra O.Ç. satırı alınca bıçağı bıraktım,”

dedi.

O.Ç. ve H.Ç. ise ifadelerinde, kavgayı ayırmak istediklerini, kimseyi darbetmediklerini ileri sürdü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, B.Ç.’nin küçük çocukla konuştuğu, ardından içeriye giren babanın yumrukla saldırdığı, B.Ç.’nin yere düştüğü ve diğer kişilerin tekme attığı anlar görülüyor. Görüntülerin devamında satırla gelen M.P.’nin elinden satırın alındığı ve taraflar arasında arbede yaşandığı anlar da yer alıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.