Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 22’nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Aleksandar Stanojevic, “Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İlk yarı kötü başladık. 2’li mücadelelerde istediğimiz yapamadık. Maçın kilit noktası buydu. Buradan sonuç alamadık. Sonradan ayaklandık 2 gol bulduk ama bu yeterli olmadı. Önümüze bakacağız. Bu goller yeterli olmadı. Şansımız hala var ama maç bazlı bakıyoruz. Diğer maçlarımıza bakacağız. Umudumuz var” ifadelerini kullandı.