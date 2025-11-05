Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Harper's Bazaar'ın ilham veren kadınları onurlandırdığı 'Women of the Year 2025' törenine katılmak için Brezilyalı model Alessandra Ambrosio İstanbul'a geldi.

Ambrosio, önceki gün 'Yılın Global İkonu' seçildiği törende 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görülen Serenay Sarıkaya ile aynı karede yer aldığı bir pozu Instagram hesabından paylaştı.

Alessandra Ambrosio bugün de Boğaziçi'nden bir manzara fotoğrafını yayınladı. Ardından Karaköy sokaklarında görüntülendi. Ünlü model havalı yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti.