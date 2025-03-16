Almanya Alevi Birlikleri ile çeşitli Alevi- Bektaşi derneklerinin düzenlediği "Suriye'de Alevi soykırımına dur de" temalı gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Cumartesi günü Köln'de toplanan kalabalık, "Yakıldık, kovulduk, katledildik ama yolumuzdan dönmedik", "Susmak, zalimin yanında durmaktır" pankartları taşıdı ve sık sık Aleviler'e ya da yakın inançlara sahip sivillere saldırıların hemen durdurulması istendi.

"KATİLLER İSTİFA"

Eylemde CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ile CHP milletvekili Cemal Enginyurt da hazır bulundu. Gösteri sırasında sık sık, "Gelin canlar bir olalım" sözleriyle Türkiye'nin bu saldırıları durdurması istendi ve, "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Katiller istifa" gibi sloganlar atıldı.