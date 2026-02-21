Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ederken yeni takımı da belli oldu.

48 yaşındaki teknik adam yeni takımına imza attı. Son olarak Brezilya 2. Lig takımlarından Operário-PR takımını çalıştıran Alex, 18 Ocak'ta takımı ile yolları ayrılmıştı. Alex, bu kez Brezilya 2. Lig takımlarından Athletic Club SAF takımıyla sözleşme imzaladı.

Athletic Club, 48 yaşındaki Alex de Souza'yı profesyonel takımın yeni teknik direktörü olarak göreve getirdiğini şu ifadelerle duyudu: "Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Alex, kariyerine yeni bir sayfa açıyor. Yeni teknik direktör, takımı 2026 Copa do Brasil'inin yanı sıra Brezilya Serie B şampiyonası için yönlendirecek.

Geçtiğimiz sezon, Alex Operário Ferroviário'yu çalıştırmış, ayrıca Türkiye'den Antalyaspor ve Brezilya'dan Avaí kulüplerinde de deneyim kazanmıştı. Yeni teknik direktör, yardımcı antrenörler João Paulo Cavalcanti ve José Roberto Lucini ile birlikte çalışacak. Bu ikili, kulübün teknik ekibine katılarak, takımı sezon boyunca rekabetçi bir performansa yönlendirecek."

Alex de Souza futbolu bıraktıktan sonra sırasıyla Sao Paulo U20, Avai FC, Antalyaspor ve Operário-PR takımında teknik direktörlük yaptı.